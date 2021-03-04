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04 Mart 2021 Perşembe 09:12:00 - Güncelleme:04 Mart 2021 Perşembe 09:55:00

Çocuklarda etanol zehirlenmesine dikkat

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Uzmanlar bitkisel, pediyatrik ilaçlar, alkollü içeceklerde ve dezenfektanlarda kullanılan etanol maddesi ve bu maddeye maruz kalan çocuklarda yaşanabilecek semptomlara dair uyarıda bulundu.

Çocuklarda kullanılan bitkisel ürünlerdeki en önemli sorunun, içerdikleri etanol miktarı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yıldız Atamer, "Bu, esas olarak reçetesiz olarak kullanılan ve pazarlanan etanol içeren bitkisel tıbbi ürünlerin hem kısa süreli hem de uzun süreli kullanımı açısından çocuklarda toksikolojik bir sorundur ve bitkisel ürünlerde etanol kullanımı bazı endişeleri arttırmaktadır" dedi. Yenidoğanların, bebeklerin ve çocukların, yetişkinler kadar etanolü verimli bir şekilde metabolize edemeyeceği konusunda uyaran Atamer, şu ifadeleri kullandı; "Çocuklara yönelik oral bitkisel tıbbi ürünlerin etanol maruziyeti için güvenlik sınırlarına ihtiyaç vardır. Birçok sıvı bitki özünde etanolün bir yardımcı madde değil, aktif maddenin bir parçası olduğu unutulmamalıdır. Bir çocuğa aynı anda etanol içeren birden fazla bitkisel tıbbi ürün verilebileceği de unutulmamalıdır. Etanol, metabolik olarak aktiftir. Bu nedenle, etanol içermeyen veya ulaşılabilen en düşük seviyeye sahip formülasyonlar, hedef popülasyon çocuklar olduğunda, sistemik maruziyeti önlemek için seçilmelidir."

Etiketler : çocuk sağlığı etanol zehirlenmesi yıldız atamer
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