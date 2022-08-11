Brokoli ile zencefil kökü saç ve tırnakları güçlendirir

Sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olmak ve cilt, saç ve tırnak hastalıklarından korunmak için tüketilen gıdalara çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dr. Oğuz Küçükçakır, ''Protein ağırlıklı gıdalar ve biotinden zengin yumurta, beta karoten, selenyum, C ve E vitaminlerinden zengin beslenilmeli; bolca yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, zencefil kökü, sarımsak kırmızı lahana, ıspanak, pazı, havuç, kırmızı biber, soğan, domates gibi sebzeler; fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar; yulaf ezmesi, kabuklu pirinç gibi tahıllar; böğürtlen, yaban mersini, elma, kiraz, siyaherik, ahududu, kızılcık, çilek, avokado, portakal, kırmızı üzüm gibi meyveler tüketmeliyiz" dedi. Küçükçakır, "Omega-3 yağ asitlerinden EPA güneş ışınlarının neden olduğu cilt yaşlanmasını ve var olan yaşlanma izlerini azaltır. En zengin Omega-3 kaynakları ise uskumru, hamsi levrek ve somon balıklarıdır. (Glikolik asit, AHA gibi) şeker ve şekerli yiyecek ve içecekten uzak durulmalıdır. Tabi ki bu pandemi sürecinde bu ürünlerin tedariki sırasında hijyen kurallarına uymayı unutmamalıyız'' diye konuştu.

