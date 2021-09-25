Anne babalar dikkat! Enfeksiyon da tik yapar

Uzmanlar, "Çocuklarda özellikle 12 yaşından önce ani olarak ortaya çıkan takıntı veya tiklerin yanı sıra okul başarısında düşme ve davranış değişiklikleri gözleniyorsa beta enfeksiyonu (PANDAS) akla gelmeli. Bu hastalar, öncelikle çocuk nöroloji bölümlerine yönlendirilmeli" ifadelerini kullandı. Enfeksiyonun tedavi edilmediği veya yetersiz tedavi edildiği durumlarda bağışıklık sisteminin anormal bir reaksiyonu sonucu belirtilerin ortaya çıkabileceğini aktaran Doç. Dr. Yasemin Topçu, şunları kaydetti:



BOĞAZ AĞRISI YAPMAZ AMA!



"PANDAS'ın altında yatan sebep ve bazı çocuklarda neden ortaya çıktığı bilinmiyor. Çoğunlukla belirtiler 3 yaş ile ergenlik arasında ortaya çıkar ancak belirtilerin daha sonra da başlaması mümkün. Bu hastalığa yakalanan çocuklar, enfeksiyonu geçirmelerine rağmen genellikle boğaz ağrısından şikayet etmezler veya fark etmeden geçirmiş olabilir. Hastalıkla ilişkili belirtiler aniden ve dramatik bir şekilde ortaya çıkar. Takipte iyileşme ve aniden kötüleşme ataklarıyla devam edebilir. Çocuk psikiyatri ve çocuk nöroloji bölümlerinin bu hastalarda ortak çalışması ve yakın takibi önem taşır."

SORUN BİR KAÇ AY SÜREBİLİR



Doç. Dr. Yasemin Topçu, bu hastalıktan etkilenen çocuklarda, çoğunlukla ani gelişen istemsiz motor veya sesli tiklerin ve takıntılı davranışların ortaya çıktığını belirterek, şu bilgileri verdi: "Belirtiler, genellikle birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebilir. Özellikle sık el yıkamaları, aşırı titizlik gibi takıntıları ve tikleri, PANDAS'a yakalanan çocukların hayat kalitesini oldukça olumsuz etkiler. Bu hastalığın neden olduğu diğer belirtiler ise uyku bozukluğu, konuşma bozukluğu, dikkat eksikliği, hiperaktivite, panik ataklar, huzursuzluk, kişilik değişikliği, okul fobisi, okul başarısında düşme, yazıda bozulma, ince motor becerilerde gerileme, iştah değişiklikleri, intihar düşüncesi, idrar kaçırma ve psikotik belirtilerdir."