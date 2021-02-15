50 yaş sonrası sarı nokta hastalığına dikkat

Gözün sarı nokta bölgesinin, yaşın ilerlemesiyle birlikte bozulup dejenerasyona uğramasına halk arasında sarı nokta hastalığı adı veriliyor. Op. Dr. Ercan Sağlam, "Adında anlaşılacağı gibi genellikle 50 yaşından sonra hastalık başlamakta ve 75 yaş ve üstünde görülme sıklığı yüzde 30 oranına kadar çıkmaktadır ki neredeyse her 3 kişiden 1'inde görülmektedir" dedi. Ailesinde sarı nokta hastalığı olan kişilerin, daha genç yaşlarda iken bazı önlemleri alarak hastalığın risk oranını düşürebileceklerini ifade eden Op. Dr. Ercan Sağlam, "Örneğin, erken yaşlardan itibaren düzenli göz muayenesi olmak, sigara içmemek, bol spor yaparak kilo almamak, yağ ve kolesterol seviyelerini düşük tutmak, güneş gözlüğü kullanarak zararlı ışınlardan korunmak, beslenmeye dikkat ederek, örneğin omega 3'ten zengin yiyecek, balık ve deniz ürünlerini tüketmek, lutein içermesinden dolayı bol bol sebze ve meyve tüketmek çok önemlidir. Gerekirse 50- 60'lıyaşlardan sonra destek amaçlı lutein, zeaksantin, resveratrol, vitamin C, E ve A, çinko ve benzeri antioksidan maddeler içeren preparatlar alınarak hastalığın gelişmesi ya da ilerlemesi yavaşlatılabilir. Ayrıca hastalık başlamış ancak henüz kuru tip safhasında olan hastalarda yukarıda saydığımız önlemleri almalıdırlar" diye konuştu.

