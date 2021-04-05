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05 Nisan 2021 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:05 Nisan 2021 Pazartesi 08:00:00

10 kişiden 6'sında süt şekeri hassasiyeti var

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Vücudun laktozu sindirememesi durumunda ortaya çıkan, gaz, ishal, karın ağrısı, kramp, bulantı, kusma gibi semptomlarla kendini gösteren laktoz intoleransı (süt şekeri hassasiyeti), son verilere göre her 10 kişiden 6,8'ini etkiliyor.

Vücudun laktozu sindirememesi durumunda ortaya çıkan, gaz, ishal, karın ağrısı, kramp, bulantı, kusma gibi semptomlarla kendini gösteren laktoz intoleransı (süt şekeri hassasiyeti), son verilere göre her 10 kişiden 6,8'ini etkiliyor. Süt alerjisinden farklı olarak vücudun süt proteinlerine değil süt şekerine tepki verdiği laktoz intoleransı tedavi edilmediğinde vitamin eksikliğine, kilo alımına ve ciddi sindirim sistemi problemlerine yol açabiliyor. Dr. Sinan Akkurt'un verdiği bilgilere göre laktoz intoleransı olan kişilerin sindirim sistemi laktaz enzimini çok az üretebiliyor ya da hiç üretemiyor. Oysa laktozu parçalamak için laktaz gerekiyor. Semptomların şiddeti de kişinin vücudunun ne kadar laktaz ürettiğine ve ne kadar laktoz tükettiğine bağlı olarak değişiyor. Dolayısıyla herkesin farklı bir tolerans seviyesi olduğunu kaydeden Dr. Akkurt, giderek yaygınlaşan laktoz intoleransını modern çağın bir hastalığı olarak tanımlıyor. Laktoz intoleransının tedavisinde çoğu kez laktozsuz beslenme önerildiğini, kimi zaman da laktaz enzim takviyelerinin kullanıldığını dile getiren Dr. Sinan Akkurt, biorezonans metodunun ise laktoz intoleransının hem tanı hem de tedavisinde etkili bir yöntem olduğunu açıkladı.

Etiketler : süt şekeri hassasiyeti biorezonans metodu intoleransın
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