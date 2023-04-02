Şekeri dengede tutmak için hurmalı dondurma

Ramazan'ı sağlıklı beslenerek geçirmek isteyenlere önerilerde bulunan Marmara Üniversitesi Diyetetik ve Beslenme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şule Aktaç, şerbetli tatlılar yerine sütlü bir seçenek olan dondurmayı tüketmeyi önerdi. Özellikle iftardan sonra tüketilen şerbetli tatlıların, uzun saatler aç kalınması nedeniyle düşen kan şekerini yükselttiğini, yükselen kan şekerinin sadece diyabet hastaları için değil tüm bireyler için sağlığı olumsuz etkilediğini belirten Marmara Üniversitesi Diyetetik ve Beslenme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şule Aktaç, "Bunu önlemek için şerbetli tatlılar yerine, iftardan 1-2 saat sonra tüketilecek dondurma gibi sütlü tatlıların veya meyvelerin tercih edilmesi ve porsiyon miktarlarının küçük tutulması daha doğru olacaktır" dedi. Öte yandan Aktaç, iftardan sonra bir fincan Türk kahvesinin hazmı kolaylaştırdığını söyledi.