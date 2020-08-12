Yerli otomobil fiyatı ile ilgili TOGG'dan açıklama geldi: 2022'den önce açıklamamız mümkün değil

Yerli otomobil fiyatı ile ilgili TOGG'dan açıklama geldi: 2022'den önce açıklamamız mümkün değil

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu seri üretime geçilecek elektrikli yerli otomobiller için paylaşılan fiyat bilgileri hakkında açıklamada bulundu.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu seri üretime geçilecek elektrikli yerli otomobiller için paylaşılan fiyat bilgileri hakkında açıklamada bulundu.

Fiyatıyla ilgili çeşitli iddiaların gündeme getirildiği TOGG hakkında resmi açıklama geldi.

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle;

Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil.

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