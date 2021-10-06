TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesapları projede gelinen son gelişmeleri paylaşılmaya devam ediliyor. TOGG'un twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Prototip test süreçlerimiz planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bugün aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz gerçekleştirildi.