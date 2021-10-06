06 Ekim 2021 Çarşamba 21:18:00 - Güncelleme:06 Ekim 2021 Çarşamba 21:18:00
Türkiye'nin otomobili TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: Başarıyla tamamlandı!
Kaynak: Star
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) sosyal medya hesabından önemli bir açıklamada bulundu. TOGG'dan tarafından yapılan açıklamada, 'Prototip test süreçlerimiz planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bugün aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz gerçekleştirildi.' denildi.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesapları projede gelinen son gelişmeleri paylaşılmaya devam ediliyor. TOGG'un twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Prototip test süreçlerimiz planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bugün aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz gerçekleştirildi.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Prototip test süreçlerimiz planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bugün aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz gerçekleştirildi.#TOGG pic.twitter.com/3sSMgtSJXZ</p>— Türkiye'nin Otomobili (@TOGG2022) October 6, 2021</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>