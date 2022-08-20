Yerli Halle Berry

Kanseri yenen Şimal, 4 yılın ardından 'Aynı Yerde' adlı yeni bir single çıkardı. Yaşadığı zorlu sağlık problemlerini geride bıraktıktan sonra müzik çalışmalarına hız veren Şimal, yeni imajıyla da dikkatleri üzerine çekti. Kısacık, koyu renkli saçları ve bronz teniyle şarkıcı, Oscar ödüllü aktris Halle Berry'e benzetildi. Yeni şarkısını çok başka duygularla yaptığını belirten şarkıcının çalışması tüm dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.