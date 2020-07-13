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13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:17:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2020 Pazartesi 13:02:00

Ünlü oyuncudan acı haber: Kansere yenik düştü

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John Joseph Travolta'nın oyuncu eşi Kelly Preston, 57 yaşında meme kanserinden hayatını kaybetti.

“Jerry Maguire”, “Mischief”, “Twins” gibi filmlerde oynayan oyuncu Kelly Preston hayatını kaybetti. Kelly Preston 2 yıldır meme kanseriyle mücadele ediyordu. Preston kendisi gibi oyuncu ve şarkıcı John Travolta’la evliydi. Haberi duyuran Travolta, "Güzel karım Kelly'nin iki yıllık meme kanseri savaşını kaybettiğini size bildiriyorum" dedi.

"CESUR BİR MÜCADELE VERDİ"

Instagram hesabından açıklama yapan ünlü oyuncu; Üzülerek bildiriyorum ki güzel eşim Kelly, iki yıldır meme kanserine karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Birçok kişinin desteğiyle kansere karşı cesur bir mücadele verdi" dedi.

HASTALIK SÜRECİNİ GİZLİ TUTTU

Kendisi de oyuncu olan Kelly Preston hastalık sürecini kamuoyuna duyurmamıştı. ABD'de yayımlanan People dergisine bilgi veren Preston-Travolta Ailesi'nin temsilcisi 57 yaşındaki oyuncunun pazar sabahı hayatını kaybettiğini söyledi. Temsilci, "Bir süredir ailesinin ve yakın arkadaşlarının desteğiyle tedavi görüyordu" dedi.

İLK ÇOCUKLARI 16 YAŞINDA VEFAT ETTİ

Çiftin ilk çocukları Jeff, 2009 yılında 16 yaşındayken Bahamalar tatili sırasında hayatını kaybetmişti.

KELLY PRESTON KİMDİR?

Asıl adı Kelly Kamalelehua Smith olan Kelly Preston, 16 yaşında Avustralya’da yaşarken bir fotoğrafçıyla tanıştı ve küçük reklamlarda yer aldı. Üniversite eğitimini ise Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde tiyatro eğitimi alarak tamamladı.

Sinemada ilk önemli rolü olan “Mischief”i 1985 yılında üstlendi. Ardından yine bir romantik komedi olan “Secret Admirer”da rol aldı.

“Twins” (“İkizler”) filminde Arnold Schwarzenegger ve Danny De Vito ile kamera karşısına geçen Kelly Preston, 1996 yılında da “Jerry Maguire” (üstte) adlı filmde Tom Cruise’un nişanlısı rolünü üstlendi.

1987 yılında “The Experts” filminin setinde tanıştığı John Travolta ile 1991 yılında evlendi.

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