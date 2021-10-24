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24 Ekim 2021 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:24 Ekim 2021 Pazar 17:30:00

Türkiye'nin en çok takip edileni Hande

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Kendisi gibi oyuncu olan Kerem Bürsin'le aşkı doludizgin devam eden Hande Erçel, Instagram'da rekor kırdı.

Kendisi gibi oyuncu olan Kerem Bürsin'le aşkı doludizgin devam eden Hande Erçel, Instagram'da rekor kırdı. Geçtiğimiz aylarda final yapan 'Sen Çel Kapımı' dizisinde rol alan oyuncu, sosyal medyada en popüler ismi olmayı başardı. Erçel, Instagram'da 25 milyon takipçiye ulaştı ve Türkiye'nin en çok takip edilen kişisi olmaya devam ediyor.

Etiketler : Kerem Bürsin Hande Erçel Instagram
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