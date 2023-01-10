Televizyon dizileri düşüşte

Son dönemde yıldızı parlayan oyuncu Nilperi Şahinkaya, Bebek'teydi. Oyuncu, birçok yapımın reytinge yenik düşmesi hakkında konuştu. Dijital platformlar, televizyon kanalları dizi sayılarının artırması ve sinema sektöründe de yaşanan hareketlilik hakkında yorum yapan oyuncu, "Sezonda sadece bir dizi tutuyor. Eskiden 2011'leri düşünüyorum bütün diziler iyi gidiyordu. Şimdi sanki televizyonlar düşüşte. Bir sürü dizi çıkıyor ama bir veya iki tanesi tutuyor" dedi.

