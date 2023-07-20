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20 Temmuz 2023 Perşembe 15:34:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 15:34:00

Tatile çıkmayan tek solistim

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Şarkıcı Ebru Yaşar, Zincirlikuyu'da objektiflere yansıdı.

Şarkıcı Ebru Yaşar önceki gün tek başına Zincirlikuyu'da objektiflere yansıdı. Bir AVM'de dünyaca ünlü mağazaları gezen Yaşar, albüm hazırlığında olduğunu ve zamanının çoğunu çalışarak geçirdiğini söyledi. Habercilerle ayaküstü sohbet eden Yaşar, "Şu sıralar konserler, sahneler ve albüm çalışmaları çok yoğun geçiyor. Galiba bu yaz henüz tatil yapmaya fırsatı olmayan tek ünlü isim ben olabilirim" dedi. Şarkıcının kombini beğeni topladı.

Etiketler : ebru yaşar şarkıcı solist
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