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13 Temmuz 2023 Perşembe 07:47:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 07:47:00

Sürpriz ayrılık

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Rol aldıkları projelerle isimlerinden söz ettiren Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Rol aldıkları projelerle isimlerinden söz ettiren Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Geçen yıl sürpriz aşklarıyla gündeme damga vuran çift ayrıldı. Daha önce hiç evlilik yapmayan Gürbüz'ün, yakın çevresine "Yuva kurmak istiyorum" dediği iddia edilmişti. Hatta 40 yaşındaki güzel oyuncunun çocuk sahibi olmak istediği de konuşuluyordu. Aslıhan Gürbüz beraber fotoğraflarını silip, ünlü oyuncuyu engelledi. İsmail Hacıoğlu ise fotoğrafları hala kaldırmadı.


Etiketler : Sürpriz ayrılık Aslıhan Gürbüz İsmail Hacıoğlu
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