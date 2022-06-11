Sosyal medyayı sevemedim

Netflıx'te yayınlanan 'Kuş Uçuşu' dizisinin başrolünde yer alan oyuncular Birce Akalay ve Miray Daner, açıklamalarda bulundu. İkili, bir YouTube kanalında sevenlerinin sorularını yanıtladı. Seda Sayan'ın Sinan Engin'den olan oğlu Oğulcan Engin'le mutlu bir ilişkisi olan Daner, samimi tavırlarıyla dikkat çekti. Kendini anlatırken çok hevesli bir karaktere sahip olduğunu belirten Daner, "Heyecanlı bir insanım, beni hayata karşı dinç tutuyor" dedi. Daner, sosyal medyayla sürekli haşır neşir olanları eleştirerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Oyuncu, "İnsanlar görünür olmayı seviyorlar. Ben sosyal medyayı hiçbir zaman sevemedim. Kullanıyorum ama aktif değilim" dedi. Oyunculuğun yanı sıra mücevher tasarlayan Birce Akalay, "Yalana hiç tahammül edemiyorum" dedi.

