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12 Kasım 2020 Perşembe 15:56:00 - Güncelleme:13 Kasım 2020 Cuma 17:28:00

Sinan Akçıl ve Tolgahan Sayışman yeni sektörlere göz kırptılar

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Karantina döneminde hem oyunculuk hem de şarkıcılık alanında işler durma noktasına gelirken Sinan Akçıl ve Tolgahan Sayışman gibi ünlü isimler de kendilerine yeni bir iş kolu buldu.

Karantina döneminde hem oyunculuk hem de şarkıcılık alanında işler durma noktasına gelirken ünlü isimlerde kendilerine yeni bir iş kolu buldu. Bunlardan ilki Sinan Akçıl oldu. Önceki gün bir güzellik merkezinin açılışında ortaya çıkan Sinan Akçıl, “Ben de insanları güzelleştirmek istiyorum. Ortak olacağım” dedi. Öte yandan oyuncu Tolgahan Sayışman da mesleği dışında bir kulvarda ek iş yapacak. Önceki akşam ailesiyle Yeniköy’de görüntülenen oyuncu, "Televizyon dışında başka işlerim var. Hem tekstil hem de inşaat alanında" ifadelerini kullandı. 

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