Seda Sayan'a benzemeye gelmiş

64 yaşındaki şovmen Mehmet Ali Erbil önceki gün Nişantaşı'nda bir estetik merkezine girerken görüntülendi. Yüzündeki kırışıklıklar için estetik müdahalede bulunulduğunu söyleyen Erbil, Fransız askısı yaptıran Seda Sayan'a atıfta bulunarak "Seda Sayan'a benzemeye geldim" şeklinde espri yaptı.

