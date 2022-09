Oyunculuktan müzisyenliğe

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını yapıp sunduğu Survivor All Star yarışmasında geçen sezon yer alan Mert Öcal, oyunculuğun yanı sıra müzisyenliğe el attı. Yıllardır hobi olarak elektronik müzik ile yakından ilgilenen Öcal, ilk single'ı 'Edge of the Cliff'ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Öcal, "Çok uzun zamandır müzik dünyasının içindeyim, fakat elektronik müzik benim için bir hobi olmaktan çıkarak çok daha ileriye gitti" dedi.