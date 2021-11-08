Nazar ile dönüş

Oyunculuk ve modellik kariyerinin ardından müzik dünyasında yoluna emin adımlarla devam eden Gülgökçe Korkmaz, yeni çalışması 'Nazar'ı çıkardı. Pandemi nedeniyle çalışmalarına verdiği arada şan dersleri ve repertuvar çalışmaları yapan şarkıcı, parçasına çektiği klibin stylingini de kendisi üstlendi.