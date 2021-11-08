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08 Kasım 2021 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:08 Kasım 2021 Pazartesi 15:30:00

Nazar ile dönüş

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Oyunculuk ve modellik kariyerinin ardından müzik dünyasında yoluna emin adımlarla devam eden Gülgökçe Korkmaz, yeni çalışması 'Nazar'ı çıkardı.

Oyunculuk ve modellik kariyerinin ardından müzik dünyasında yoluna emin adımlarla devam eden Gülgökçe Korkmaz, yeni çalışması 'Nazar'ı çıkardı. Pandemi nedeniyle çalışmalarına verdiği arada şan dersleri ve repertuvar çalışmaları yapan şarkıcı, parçasına çektiği klibin stylingini de kendisi üstlendi.

Etiketler : Oyunculuk ve modellik müzik dünyası Gülgökçe Korkmaz Nazar
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