Maldivler'de el ele!

Bir süredir birlikte oldukları iddia edilen Hande Erçel ile Kerem Bürsin, Maldivler tatiline devam ederken çiftin ilişkisi de netleşti. İkili, önceki gün hayranları tarafından ilk kez el ele görüntülendi. Fotoğrafın ardından Kerem Bürsin'in annesi Çiğdem Bürsin'in de Hande Erçel'i sosyal medyadan takip etmesi, 'anne ilişkiye onay verdi' şeklinde yorumlandı.

