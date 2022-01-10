Kurnaz Tilki
İşadamı Haldun Demirhisar'la görüntülendikten sonra, adı rapçi Uzi'yle aşk dedikodularına karışan Aleyna Tilki, önceki akşam Bebek'te görüntülendi.
İşadamı Haldun Demirhisar'la görüntülendikten sonra, adı rapçi Uzi'yle aşk dedikodularına karışan Aleyna Tilki, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Sıkışan trafikte ilerlemeye çalışan Tilki'nin şoförü görüntü alınmaması için aracın güneşliklerini indirdi. Uzi ile aşk sorularını yanıtsız bırakan genç şarkıcı, sahil yolunda gözlerden kayboldu.