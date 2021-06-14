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14 Haziran 2021 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:14 Haziran 2021 Pazartesi 10:30:00

Koynunda bukalemun besledi!

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Anne olmak için gün sayan Cemre Kemer, önceki gün yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırtmayı başardı.

Anne olmak için gün sayan Cemre Kemer, önceki gün yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırtmayı başardı. Ünlü isim, bir arkadaşının evinde bulunan bukalemunu eline alarak koynunda besledi. Kimi takipçileri bu görüntüleri filtre sanarken oyuncu çektiği videoyla her şeyin gerçek olduğunu belirtti.

Etiketler : Cemre Kemer bukalemun koynunda besledi
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