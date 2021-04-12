Kıbrıs aşıkları

Kız arkadaşı Çağla Gizem Çelik ile birlikte Kıbrıs'ta vakit geçiren ünlü oyuncu Ahmet Kural, sevgilisiyle objektif karşısına geçti. Aşkları doludizgin devam eden çift, neşeli anlarını takipçileriyle paylaştı. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çekimleri için yavru vatanda olan Kural'ın pozları çok sayıda beğeni aldı.