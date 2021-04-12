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12 Nisan 2021 Pazartesi 16:30:00 - Güncelleme:12 Nisan 2021 Pazartesi 16:30:00

Kıbrıs aşıkları

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Kız arkadaşı Çağla Gizem Çelik ile birlikte Kıbrıs'ta vakit geçiren ünlü oyuncu Ahmet Kural, sevgilisiyle objektif karşısına geçti.

Kız arkadaşı Çağla Gizem Çelik ile birlikte Kıbrıs'ta vakit geçiren ünlü oyuncu Ahmet Kural, sevgilisiyle objektif karşısına geçti. Aşkları doludizgin devam eden çift, neşeli anlarını takipçileriyle paylaştı. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çekimleri için yavru vatanda olan Kural'ın pozları çok sayıda beğeni aldı.

Etiketler : çağla gizem çelik ahmet kural kıbrıs
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