Kasımda tiyatro başkadır

BKM organizasyonuyla komedyenler ve sanatçılar, Maximum Uniq'te izleyiciyle buluşuyor. 7 Kasım'da Demet Akbağ, Salih Bademci, Sinem Ünsal ve Burak Dakak'ın yer aldığı 'Aydınlıkevler' oyunuyla başlayacak olan eğlence 9 Kasım'da Aslı Enver'in sahneye çıktığı 'Sırça' oyunuyla devam edecek. 12 Kasım'da Apashe, 14 Kasım'da Okay Barış ve 23 Kasım'da ModelXL sevilen şarkılarını seslendirecek. Kahkahaların dinmeyeceği stand up şovları ve konserler izleyicilere eğlenceli saatler geçirecek.

