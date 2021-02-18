Karavanda 'kriz' çıktı

Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ ile 'Masumiyet' adlı dizide rol alan Deniz Çakır, sette karavan krizi çıkardı. Ünlü oyuncu, kendisine tahsis edilen karavanın küçük olduğunu söyleyerek daha büyük bir yere geçmek istedi. İstediği gibi karavan gelene kadar rol arkadaşları İlayda Şahin ve Serkay Tütüncü'nün hazırlandıkları yere geçen Çakır'ın bu davranışı genç oyuncuları da kızdırdı. İki genç oyuncu, karavanlarını üçüncü bir kişiyle paylaşmak istemediklerini yapım şirketiyle paylaştı.