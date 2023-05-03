Kampa gidecek

'Üç Kız Kardeş' dizisinin başrolünde yer alan Berker Güven önceki gün Bebek'te tek başına görüntülendi. Habercilerle ayaküstü sohbet eden Güven, yazın oyunculuk kampına gideceğini söyledi. Güven, "Geçen sene oyunculuk kampı yapmıştım. Bu sefer de tekrarlamayı düşünüyorum. Kaz dağlarında yapıyorum. Orda yeni öğrencilerle tanışıyorum. Yeni oyuncu adayları ile güzel bir çalışma oluyor" dedi.