VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu
Başkan Erdoğan, 4 hükümlüyü affetti
Milyonlarca memura hem ikramiye hem maaşta artış müjdesi
52 ilde Kökünü Kurutma Operasyonu: 524 şüpheli gözaltında
Kampa gidecek
Kuruluş Osman'dan BBCS'ye transfer
03 Mayıs 2023 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2023 Çarşamba 08:00:00

Kampa gidecek

ABONE OL

'Üç Kız Kardeş' dizisinin başrolünde yer alan Berker Güven önceki gün Bebek'te tek başına görüntülendi.

'Üç Kız Kardeş' dizisinin başrolünde yer alan Berker Güven önceki gün Bebek'te tek başına görüntülendi. Habercilerle ayaküstü sohbet eden Güven, yazın oyunculuk kampına gideceğini söyledi. Güven, "Geçen sene oyunculuk kampı yapmıştım. Bu sefer de tekrarlamayı düşünüyorum. Kaz dağlarında yapıyorum. Orda yeni öğrencilerle tanışıyorum. Yeni oyuncu adayları ile güzel bir çalışma oluyor" dedi.

Etiketler : Kampa gidecek Üç Kız Kardeş Berker Güven
Aşkı için sahneleri bıraktı

Aşkı için sahneleri bıraktı
Annem kazandı, babam yakalandı

Annem kazandı, babam yakalandı
Burcu Güneş'ten ailesiyle ilgili dikkat çeken itiraflar

Burcu Güneş'ten ailesiyle ilgili dikkat çeken itiraflar
Cengiz Kurtoğlu: Oyuncular daha çok boşanıyor

Cengiz Kurtoğlu: Oyuncular daha çok boşanıyor
Nebahat Çehre güzellik sırrını verecek

Nebahat Çehre güzellik sırrını verecek
İpek Tuzcuoğlu: Mütevazı bir hayat yaşıyorum

İpek Tuzcuoğlu: Mütevazı bir hayat yaşıyorum
Tazminatı bağışladı

Tazminatı bağışladı
Açılış ‘Al Sancak' ekibinden

Açılış ‘Al Sancak' ekibinden
30 metreden atladı

30 metreden atladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX