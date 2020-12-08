08 Aralık 2020 Salı 16:13:00 - Güncelleme:08 Aralık 2020 Salı 10:14:00
İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli pandemide tutumlu olmayı seçti
İdo Tatlıses ile nişanlı olan Yasemin Şefkatli, salgın sonrası tutumlu olmaya başladığını söyledi.
Takipçilerinin ‘Fazla para harcıyorsun' sözlerine yanıt veren Yasemin Şefkatli, ‘’Harcamalarımı özellikle pandemiden sonra çok dikkatli yapmaya başladım’’ dedi.
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- İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli pandemide tutumlu olmayı seçti