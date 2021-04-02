Hülya var mimikleri yok!

'Masumiyet' dizisiyle dün akşam ekrana gelen Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre nedeniyle sosyal medyanın diline düştü. Uygulanan efekt nedeniyle artık yüz hatları kaybolan Avşar Kızı da durumu ti'ye alarak ''Ben de kendimi izlerken burnumu bulamadım'' dedi. Bir kullanıcı da oyuncunun yüzünü komple blurlayıp, "Çok yakışmış diziye vallahi, mimikleri müthiş" yorumunu yaptı. Bu mesajla gülümseyen Avşar Kızı fotoğrafı da sayfasına taşıyıp, "Ben de aynı fikirdeyim" karşılığını verdi.