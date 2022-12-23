Hayatının kırılma anını açıkladı

Bir süre ara verdiği ekranlara 'Bir Peri Masalı' dizisiyle dönen oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, All Magazin dergisi için objektif karşısına geçti. Küçükköse, "Hayatımda üç büyük kırılma anı yaşadım ama en önemli kırılma noktam kesinlikle oyuncu olmaya karar verdiğim andı" dedi. Küçükköse, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajında meslektaşı Farah Zeynep Abdullah'ın "Erkek oyuncuların yanına domates seçermiş gibi kadın oyuncu seçiyorlar" sözlerine, "Jön eksikliğinden dolayı bu ayrım pekiştiriliyor" demişti.

