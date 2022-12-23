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23 Aralık 2022 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:23 Aralık 2022 Cuma 12:00:00

Hayatının kırılma anını açıkladı

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Bir Peri Masalı dizisinde yer alan Hazal Filiz Küçükköse, All Magazin dergisi için objektif karşısına geçti.

Bir süre ara verdiği ekranlara 'Bir Peri Masalı' dizisiyle dönen oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, All Magazin dergisi için objektif karşısına geçti. Küçükköse, "Hayatımda üç büyük kırılma anı yaşadım ama en önemli kırılma noktam kesinlikle oyuncu olmaya karar verdiğim andı" dedi. Küçükköse, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajında meslektaşı Farah Zeynep Abdullah'ın "Erkek oyuncuların yanına domates seçermiş gibi kadın oyuncu seçiyorlar" sözlerine, "Jön eksikliğinden dolayı bu ayrım pekiştiriliyor" demişti.

Etiketler : oyuncu bir peri masalı hazal filiz küçükköse
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