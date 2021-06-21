Gençlere fırsat verecek

Oyuncu Tolgahan Sayışman geçen yıllarda kurduğu Han Medya Yapım'ın ilk projesini çekmek için kolları sıvadı. Dijital platformda yayınlanacak olan 'Limit' adlı dizi için harekete geçen oyuncu, cast çalışmalarına başladı. Oyuncu çok sayıda genç yeteneğe fırsat tanıyacağı dizinin çekimlerine temmuz ayında Denizli'de başlayacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar oturacak.