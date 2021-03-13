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13 Mart 2021 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:13 Mart 2021 Cumartesi 16:00:00

Fırsatçılara mahal vermeyin

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Deniz Çakır tarafından hakarete uğrayıp, işten kovulduğunu iddia eden kostüm asistanı Çağatay Görgen'in daha önce de 'Sefirin Kızı' ve 'Gönül Dağı' dizilerinin yapım ekiplerine dava açtığı ortaya çıktı.

Deniz Çakır tarafından hakarete uğrayıp, işten kovulduğunu iddia eden kostüm asistanı Çağatay Görgen'in daha önce de 'Sefirin Kızı' ve 'Gönül Dağı' dizilerinin yapım ekiplerine dava açtığı ortaya çıktı. İki gün önce de yapım şirketine istifasını verdiği söylenen olayla ilgili Deniz Çakır, "Bölümün bitmesini bekleyen birinin –beni işimden etti- sözü yalandır. Vermeyin böyle fırsatçılara mahal... Birinin tanınırlığını fırsat bilip kendine mağduriyet hikayesi yaratmaya çalışmak kötülüktür. İftirayla yol yürümez. Olmayın parçası" dedi.

Etiketler : deniz çakır sefirin kızı gönül dağı çağatay görgen
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