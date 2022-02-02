Eşi de Kovid oldu

Eşi de Kovid oldu

En son ekranlara veda eden 'Sessiz Fırtına' dizisinde rol alan tescilli güzel Arzum Onan'ın ardından kendisi gibi oyuncu olan eşi Mehmet Aslantuğ'un da testi pozitif çıktı. İkili, evlerinde karantinaya girdi. Çiftin hastalığı hafif atlattığı öğrenildi.

