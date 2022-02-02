02 Şubat 2022 Çarşamba 19:00:00 - Güncelleme:02 Şubat 2022 Çarşamba 19:00:00
Eşi de Kovid oldu
En son ekranlara veda eden 'Sessiz Fırtına' dizisinde rol alan tescilli güzel Arzum Onan'ın ardından kendisi gibi oyuncu olan eşi Mehmet Aslantuğ'un da testi pozitif çıktı.
En son ekranlara veda eden 'Sessiz Fırtına' dizisinde rol alan tescilli güzel Arzum Onan'ın ardından kendisi gibi oyuncu olan eşi Mehmet Aslantuğ'un da testi pozitif çıktı. İkili, evlerinde karantinaya girdi. Çiftin hastalığı hafif atlattığı öğrenildi.