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15 Ekim 2023 Pazar 07:55:00 - Güncelleme:15 Ekim 2023 Pazar 07:55:00

Engelleri iyilikle kaldıralım

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Hadise, doğum gününü Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye'ye hediye ediyor.

Hadise, 22 Ekim'deki doğum gününü Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye'ye hediye ediyor. Cerebral Palsy'li çocuklar için farkındalık yaratmayı amaçlayan şarkıcı takipçilerine sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu. ''Doğum günümde tutacağım tüm dilekler hayallere dokunsun, bunlara sizler de ortak olun diye gelin hep birlikte Cerebral Palsy'li çocuklarımızın önündeki engelleri iyiliği paylaşarak kaldıralım.''

Etiketler : hadise doğum günü türkiye spastik çocuklar vakfı cerebral palsy türkiye
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