Engelleri iyilikle kaldıralım

Hadise, 22 Ekim'deki doğum gününü Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye'ye hediye ediyor. Cerebral Palsy'li çocuklar için farkındalık yaratmayı amaçlayan şarkıcı takipçilerine sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu. ''Doğum günümde tutacağım tüm dilekler hayallere dokunsun, bunlara sizler de ortak olun diye gelin hep birlikte Cerebral Palsy'li çocuklarımızın önündeki engelleri iyiliği paylaşarak kaldıralım.''

