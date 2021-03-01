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01 Mart 2021 Pazartesi 14:06:00 - Güncelleme:01 Mart 2021 Pazartesi 14:06:00

Demet yine taşladı

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Son dönemde yakın arkadaşlarıyla tek tek küsen ve son olarak Esra Balamir ile arası açılan Demet Akalın, eski dostlarına gönderme yaptı.

Son dönemde yakın arkadaşlarıyla tek tek küsen ve son olarak Esra Balamir ile arası açılan Demet Akalın, eski dostlarına gönderme yaptı. Geçtiğimiz hafta küstüğü Esra Balamir'i Instagram hesabından silen Akalın, Can Yücel'in şu mesajını yazdı: "Değerinizi bilmeyen insanlar için boşa mücadele etmeyin' diyor Can Yücel ve ekliyor: 'Onları layık oldukları insanlara bırakın ve sakın arkanıza bakmayın.''

Etiketler : demet akalın esra balamir gönderme sosyal medya
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