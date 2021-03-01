Demet yine taşladı

Son dönemde yakın arkadaşlarıyla tek tek küsen ve son olarak Esra Balamir ile arası açılan Demet Akalın, eski dostlarına gönderme yaptı. Geçtiğimiz hafta küstüğü Esra Balamir'i Instagram hesabından silen Akalın, Can Yücel'in şu mesajını yazdı: "Değerinizi bilmeyen insanlar için boşa mücadele etmeyin' diyor Can Yücel ve ekliyor: 'Onları layık oldukları insanlara bırakın ve sakın arkanıza bakmayın.''

