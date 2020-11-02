02 Kasım 2020 Pazartesi 17:27:00 - Güncelleme:03 Kasım 2020 Salı 12:30:00
Demet Akalın tepki göstermişti! Aleyna Tilki'den yanıt gecikmedi
İzmir'de yaşanan depremin ardından enkaz çalışmaları devam ederken Aleyna Tilki'nin sosyal medyada kendi fotoğrafını paylaşması Demet Akalın'ı sinirlendirdi.
Aleyna Tilki’nin Demet Akalın’a cevabı Kızılay’a bağış yapmak oldu. Tilki, Kızılay’a yardım ettiğini gösteren mesajların ekran görüntülerini paylaştı. Genç şarkıcı, Instagram’ın hikâye bölümünde paylaştığı fotoğraflara “Deprem yaz, 2868’e gönder” notunu yazdı.