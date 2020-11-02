Demet Akalın tepki göstermişti! Aleyna Tilki'den yanıt gecikmedi

Aleyna Tilki’nin Demet Akalın’a cevabı Kızılay’a bağış yapmak oldu. Tilki, Kızılay’a yardım ettiğini gösteren mesajların ekran görüntülerini paylaştı. Genç şarkıcı, Instagram’ın hikâye bölümünde paylaştığı fotoğraflara “Deprem yaz, 2868’e gönder” notunu yazdı.