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07 Eylül 2021 Salı 11:00:00 - Güncelleme:07 Eylül 2021 Salı 11:00:00

Çekimler başladı

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TRT'nin başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun paylaştığı ilk sezonu 'Bir Zamanlar Kıbrıs' olarak yayımlanan dizi, ikinci sezonunda 'Kıbrıs Zafere Doğru' adıyla ekrana gelecek.

TRT'nin başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun paylaştığı ilk sezonu 'Bir Zamanlar Kıbrıs' olarak yayımlanan dizi, ikinci sezonunda 'Kıbrıs Zafere Doğru' adıyla ekrana gelecek. Kıbrıs'ın Çanakkale Destanı olarak tarihe geçen 'Erenköy Direnişi'nin anlatılacağı yapımın çekimleri geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta başladı. Sete çıkan diziye Mehmet Aykaç, Tekin Temel, Musab Ekici ve Metin Büktel gibi isimler dahil oldu.

Etiketler : TRT Ahmet Kural Serkan Çayoğlu Pelin Karahan Bir Zamanlar Kıbrıs
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