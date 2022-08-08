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08 Ağustos 2022 Pazartesi 19:00:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2022 Pazartesi 19:00:00

Bağırsakları düğümlendi

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Futbolcu Alparslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı bağırsak düğümlenmesi yaşadığını ve ölümden döndüğünü açıkladı.

Futbolcu Alparslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı bağırsak düğümlenmesi yaşadığını ve ölümden döndüğünü açıkladı. Bir süredir hastanede tedavi olduğunu ve 8 kilo verdiğini söyleyen Şancı, "Şiddetli kusmadan akciğerime pıhtı kaçmış. Çok korkutucuydu. Beş gece hastanedeydim göbek deliğimden girdiler bağırsakları kestiler. Zayıflamamın sebebi 15 gün sıvıyla beslenmem. 8 kilo verdim" dedi.

Etiketler : Bağırsakları düğümlendi Futbolcu Alparslan Öztürk Ebru Şancı bağırsak düğümlenmesi
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