Bağırsakları düğümlendi

Futbolcu Alparslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı bağırsak düğümlenmesi yaşadığını ve ölümden döndüğünü açıkladı. Bir süredir hastanede tedavi olduğunu ve 8 kilo verdiğini söyleyen Şancı, "Şiddetli kusmadan akciğerime pıhtı kaçmış. Çok korkutucuydu. Beş gece hastanedeydim göbek deliğimden girdiler bağırsakları kestiler. Zayıflamamın sebebi 15 gün sıvıyla beslenmem. 8 kilo verdim" dedi.

