Aşk orucunu bozan Merve Boluğur, yeni aşkının adını boynunda taşıyor

Kısa süre önce aşk orucunu bozan oyuncu Merve Boluğur, kendisi ve sevgilisi Burak Dayı'nın baş harfinin yer aldığı kolyeyi boynunda taşımaya başladı. Boluğur, aşk dolu kolyesini Instagram'dan paylaştı.



Geçtiğimiz haftalarda yeni bir aşka yelken açtığını dosta düşmana duyuran Merve Boluğur’dan olay yaratan bir paylaşım daha geldi. Boluğur’un Instagram hesabından paylaştığı karede boynundaki kolye detayı dikkatlerden kaçmadı.

Kolye, sevgilisi Burak Dayı ve Merve Boluğur’un isimlerinin baş harflerinden oluşuyor.

MERVE BOLUĞUR-BURAK DAYI AŞKI NASIL BAŞLADI?

Oyuncu Merve Boluğur, şarkıcı Murat Dalkılıç ile Ağustos 2015’te evlenmiş, çift iki yıl sonra boşanmıştı. Şarkıcı Murat Dalkılıç ile evliliğinin sona ermesinin ardından aşk hayatına uzun bir süre ara veren Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle paylaştığı ilk fotoğrafıyla hayranlarını şaşırtmıştı.

Ünlü oyuncu, "Burak beni uzun zamandır takip ediyordu. Bana sevgisi, saygısı ve emeği olan biriydi. Daha fazla özele girmek istemiyorum" dedi.