Aşk orucunu bozan Merve Boluğur, yeni aşkının adını boynunda taşıyor
Kaynak: Akşam
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Merve Boluğur'un son paylaşımında kendisinin ve yeni sevgilisi Burak Dayı'nın baş harflerini taşıyan bir kolye taktığı görüldü.
Kısa süre önce aşk orucunu bozan oyuncu Merve Boluğur, kendisi ve sevgilisi Burak Dayı'nın baş harfinin yer aldığı kolyeyi boynunda taşımaya başladı. Boluğur, aşk dolu kolyesini Instagram'dan paylaştı.
Geçtiğimiz haftalarda yeni bir aşka yelken açtığını dosta düşmana duyuran Merve Boluğur’dan olay yaratan bir paylaşım daha geldi. Boluğur’un Instagram hesabından paylaştığı karede boynundaki kolye detayı dikkatlerden kaçmadı.
Kolye, sevgilisi Burak Dayı ve Merve Boluğur’un isimlerinin baş harflerinden oluşuyor.
MERVE BOLUĞUR-BURAK DAYI AŞKI NASIL BAŞLADI?
Oyuncu Merve Boluğur, şarkıcı Murat Dalkılıç ile Ağustos 2015’te evlenmiş, çift iki yıl sonra boşanmıştı. Şarkıcı Murat Dalkılıç ile evliliğinin sona ermesinin ardından aşk hayatına uzun bir süre ara veren Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle paylaştığı ilk fotoğrafıyla hayranlarını şaşırtmıştı.
Ünlü oyuncu, "Burak beni uzun zamandır takip ediyordu. Bana sevgisi, saygısı ve emeği olan biriydi. Daha fazla özele girmek istemiyorum" dedi.
- Aşk orucunu bozan Merve Boluğur, yeni aşkının adını boynunda taşıyor
- Her yıl reklam ücretini artıran Kıvanç Tatlıtuğ'un son reklamdan aldığı ücret dudak uçuklattı
- Yeni sevgililer Umut Evirgen ve Melisa Şenolsun tatile çıktı
- Ertem Şener'e konuk olan Zafer Algöz, Ozan Güven'le ilgili sessizliğini bozdu
- AY Yapım'dan açıklama: Ozan Güven Babil dizisinden ayrıldı!
- Mehmet Ali Erbil hastaneden taburcu edildi