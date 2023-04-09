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09 Nisan 2023 Pazar 14:37:00 - Güncelleme:09 Nisan 2023 Pazar 14:37:00

Ameliyatı başarılı geçti

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Hüsnü Şenlendirici bağırsak kanserine yakalandı.

Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici bağırsak kanserine yakalandı. Ameliyat olan 46 yaşındaki Şenlendirici, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şenlendirici, "Geçen hafta yaptırdığım rutin kontroller sonrasında doktorlarımın tavsiyesi ile bir operasyon geçirdim. Sağlık durumum gayet iyi, kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım. Kısa bir ara sonrasında hem ekranlarda hem de konserlerimde sevenlerim ile buluşacağım" notunu yazdı. İki ay sahnelere ara verecek olan Şenlendirici'nin bağırsağından 11 santim alındığı öğrenildi.

Etiketler : hüsnü şenlendirici bağırsak kanseri klarnet sanatçısı

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