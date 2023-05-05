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05 Mayıs 2023 Cuma 13:36:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2023 Cuma 13:36:00

"Ailem oyuncu olmamı istemedi"

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Tamer Levent ailesinin oyuncu olmasını istemediğini söyledi.

'Camdaki Kız' dizisinde rol alan Tamer Levent ailesinin oyuncu olmasını istemediğini söyledi. 'Bire Bir' programına katılan Levent, "Lise birinci sınıfta okulda tiyatroya başlamıştım. Dersler zayıf gelmeye başlayınca annem de pek istememişti. Hatta annem okula gelip öğretmenlerimle konuşup beni tiyatrodan uzaklaştırmaya çalışmıştı. Sonrasında Ankara Devlet Konservatuarı'nı kazandım. Ailem ise Mülkiye'de okuduğumu sanıyordu. Bana "Tamam oğlum, madem kendin karar verdin öyle olsun" dediler. Sonra çok memnun oldular tabii" dedi.

Etiketler : camdaki kız tamer levent oyuncu
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