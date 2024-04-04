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YSK'dan yayın yasağını delen kanallara suç duyurusu
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04 Nisan 2024 Perşembe 18:46:00 - Güncelleme:04 Nisan 2024 Perşembe 18:46:00

YSK'dan yayın yasağını delen kanallara suç duyurusu

Kaynak: DHA

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin seçim yasaklarını delen yayın kuruluşları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, doğudaki 32 ilde saat 16.00'da, diğer illerde 17.00'de biterken; ardından oyların sayımına başlandı. YSK Başkanı Ahmet Yener, seçimlere ilişkin yayın yasağının saat 21.00'de biteceğini belirterek; yayın yasağının daha erken kaldırılmasının kurul üyelerince görüşüldüğünü açıkladı. Bu sırada bazı yayın kuruluşları, YSK'nın yasağını delerek seçim sonuçlarına ilişkin yayın yapmaya başladı. Saat 19.15 sıralarında tekrar açıklama yapan YSK Başkanı Yener, yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı. Yener ayrıca, yayın yasağını delen kanallar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını belirtti. YSK, bugün seçim yasaklarını delen yayın kuruluşları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Etiketler : YSK suç duyurusu seçim yasakları yayın kuruluşları
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