Yetim Vakfı Kurban Bayramı'nda 20 ülkeye hisse dağıttı! Kardeş coğrafyalarda 413 bin 769 gülücük

Yetim Vakfı, 2023 yılı kurban organizasyonu kapsamında "Gülüşüne Kurban" sloganıyla yola çıkarak Türkiye dâhil 20 ülkede çalışma gerçekleştirdi ve vekâletini aldığı 6 bin 962 hissenin yerlerine ulaşması için bayramın hemen öncesinde yurtdışına ekiplerini gönderdi. Arefe günü hazırlıkları tamamlanan kurbanlıklar, bayramın birinci gününden itibaren kesimleri gerçekleştirilerek 6 bin 962 hisse yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.



6 BİN 962 HİSSE DAĞITILDI

Yetim Vakfı'nın kurban çalışmaları kapsamında dünyanın dört bir yanına giden yurtdışı ekipleri, dört gözle yollarını gözleyen kardeşlerinin kapısını çalarak kurban eti dağıttı. 6 bin 962 aileye ulaştırılan kurban hisselerinden toplamda 413 bin 769 kişi faydalandı. Kurban hisseleri Hatay başta olmak üzere Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki depremzedelere ulaştırıldı.

6 BİN 630 ÇOCUĞA BAYRAMLIK

Yetim Vakfı, aynı şekilde Türkiye başta olmak üzere 18 ülkede daha yetim ve ihtiyaç sahibi çocukların başucuna bayramlık kıyafetlerini de koydu. Yurtiçi ve yurtdışındaki çalışmalar kapsamında dağıtılan bayramlık sayısı 6 bin 630'u buldu.

20 ÜLKEDE KURBAN KESİLDİ

Yetim Vakfı'nın bu yıl Türkiye ile birlikte Orta Doğu'da Yemen, İran Suriye; Afrika'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Çad, Mali, Togo, Burkina Faso, Malavi, Sudan, Somali, Kenya, Mozambik; Asya'da ise Afganistan, Bangladeş, Arakan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka adlı ülkelerde kurban kesti.

KENYA'DA YETİMHANE AÇILDI

Yetim Vakfı, her yıl hiç ara vermeksizin yetim çocukların yaralarını sarmak için sosyal yardımların yanı sıra barınma, eğitim ve psikososyal destek çalışmaları da yürütüyor. Mevcut durumda 23 ülkede, 11 bin 500 yetim çocuğa bağışçılardan gelen desteklerle hamilik görevini yerine getiren Yetim Vakıf, insanlığın sırtındaki en temel mesuliyeti omuzlanarak toplumsal farkındalık oluşturmak için gece gündüz çalışıyor. Yetim Vakfı, destekleriyle tamamlanan Kenya Yetimhane Tamir Projesi kapsamında, üç ayrı yetimhanede 191 çocuk hamisine kavuştu. Proje kapsamında Mama Rehema Yetimhanesi'nde 90, Mama Dhahabu Yetimhanesi'nde 86 ve Abu Hanife Yetimhanesi'nde 15 çocuğun gelecek umutları yeşertildi. Daha önce de Yetim Vakfı tarafından Mali'de tamiri yapılan yetimhane sayesinde 240 yetim çocuğun yüzüne tebessüm kondurmuştu.

GEÇEN SENE 340 BİN KİŞİYE ULAŞILDI



Yetim Vakfı, geçen yıl Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında vekâletini aldığı 6 bin 337 hisse kurbanı, 21 ülkede, 340 bin kişiye ulaştırdı. Ayrıca 4 bin 600 çocuğa bayramlık hediye etti.