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26 Kasım 2020 Perşembe 17:18:00 - Güncelleme:26 Kasım 2020 Perşembe 17:18:00

Yerli ve milli koronavirüs aşısının ikinci dozu uygulandı

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Yerli ve milli koronavirüs aday aşısının ilk dozundan sonra ikinci doz uygulaması da başarıyla gerçekleştirildi. Erciyes Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, aşı gönüllülerinde herhangi bir olumsuz belirti görülmediği de aktarıldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli ve milli koronavirüs aday aşısının ikinci dozunun gönüllüye uygulanmasına ilişkin, "İkinci doz sonrasında da gönüllümüzün durumu çok iyi. İlk doz uygulanan 44 gönüllümüzde hiçbir yan etki olmadı. Birkaç hastamızın enjeksiyon yerinde çok hafif kızarıklık ve çok az ağrı oldu. Zaten normal aşılarda bundan daha fazlası olur." dedi.

AA'da yer alan habere göre, ERÜ tarafından geliştirilen Kovid-19 aday aşısının 5 Kasım'da klinik çalışmalarına başlandığı ve ilk dozunun 44 gönüllü üzerinde tamamlandığı duyuruldu.

Bugün ikinci dozlamaya geçildiğini belirten Çalış, şunları kaydetti:

"Gönüllü Nazif Durna üzerinde ikinci dozlamayı da yaptık. İkinci doz sonrasında da gönüllümüzün durumu çok iyi. İlk doz uygulanan 44 gönüllümüzde hiçbir yan etki olmadı. Birkaç hastamızın enjeksiyon yerinde çok hafif kızarıklık ve çok az ağrı oldu. Zaten normal aşılarda bundan daha fazlası olur. Bu beklenen bir şeydi. Hiçbir yan etkisinin olmaması çok önemli çünkü Faz-1 çalışmaları güvenlik yönünden çok önemlidir. Faz-2'ye geçebilmeniz için güvenliği tespit edebilmeniz gerekiyor. İlk dozlama çok güvenliydi, ikinci dozlamanın da öyle geçeceğini ümit ediyoruz. En kısa sürede, 15 Aralık'ta artık Faz-2'ye geçmek istiyoruz."

Çalış, aşının sadece güvenlik kısmını değil, etkinliğini de araştırdıklarını belirterek, hem güvenlik hem de etkinliğin çok iyi sonuçlanması durumunda 2021 yılı ocak ayının sonu ya da şubat ayının başı gibi Faz-3'e geçmeyi ümit ettiklerini vurguladı.

Mustafa Çalış, aynı zamanda şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnşallah bir an önce etkin ve yetkin, güvenli milli aşımıza ulaşırız. Cumhurbaşkanımız açıkladı, biz de aynı ümitteyiz, nisan veya bahar aylarında aşımızın tamamlanacağına inanıyorum. Şu ana kadar çok iyi gidiyoruz, bundan sonra da inşallah çok iyi gider ve bahar aylarında milli aşımıza kavuşuruz. 44 gönüllümüz Faz-1'deki gönüllülerimizdi, Faz-2'de bunları kullanmayacağız.

Faz-2'de en az 250-350 arasında bir gönüllü üzerinde çalışmayı düşünüyoruz. Zaten şu anda gönüllüler başvuruyor. Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezine (İKUM) başvurmaları gerekiyor.

Bu merkezimiz Avrupa İlaç Ajansı tarafından ve dünyanın birçok merkezi tarafından denetlenen Türkiye'nin nadir birkaç merkezinden biri. Bugüne kadar bu merkezde 1300 faz çalışması yapıldı. Burada her şey çok ciddi yapılıyor, kurallara uyuyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz hem kaliteli hem hızlı olsun diye."

Etiketler : yerli aşı koronavirüs korona aşısı
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