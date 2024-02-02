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02 Şubat 2024 Cuma 13:52:00 - Güncelleme:02 Şubat 2024 Cuma 13:52:00

Yazar Alev Alatlı vefat etti

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Koca, yazar ve eğitimci Alev Alatlı'nın hayatını kaybettiğini açıkladı. Alatlı, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Bir süredir rahatsız olan Alev Alatlı, "Yaseminler Tüter mi, Hâlâ?", "İşkenceci", "O.K Musti Türkiye Tamamdır", "Schrödinger'in Kedisi"nin de aralarında olduğu çok sayıda esere imza attı.

Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986'da Tunus'ta sürgünde bulunan Yaser Arafat tarafından "Özgürlük Madalyası"yla onurlandırılan usta yazar, geçen yıl Anadolu Ajansına verdiği röportajda, "Çok şanslı bir insan olarak kendimi konumlandırırım. Bu şans önce bir asker kızı olarak başlar. Her zaman bir kısıtlı bütçe halinde hareket etmek zorunda olan bir ailenin çocuğu olmak önemli, memur çocuğu olarak devamlı olarak tayin edilirseniz, çok görüyorsunuz Türkiye'yi. Bu benim en büyük şansımdır. Özellikle Türkiye'nin doğusunda yaşamak, okula gitmek, oradaki sıkıntıları görmek büyük şanstı." ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık Bakanı Koca'dan yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Alev Hanımı kaybettik. Bir süredir tedavi altındaydı. Kendisini ziyarete gittiğimde, 'Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz' demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım. Alev Alatlı, fikir ve sanat hayatımızın büyük isimlerindendi. 2014 yılında edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere pek çok ödülle onurlandırılmıştı. Hepimizin başı sağ olsun."

Etiketler : yazar eğitimci alev alatlı
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