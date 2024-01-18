Yahyalı 4.0 ile sallandı

Yahyalı 4.0 ile sallandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.05'te merkez üssü Yahyalı olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 18,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.