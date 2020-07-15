  • BIST
    117741
  • Dolar
    6,8579
  • Euro
    7,8314
  • Altın
    398,8420
İstanbul
18 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pompeo'dan TürkAkımı için tehditkâr açıklama!
Çankırı'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Muğla'ya gelen İngiliz turistler, kırmızı halıyla karşılandı
İstanbul Havalimanı taksicileri 15 Temmuz şehitleri için konvoy oluşturdu
Van Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan 1 kişinin daha cesedi bulundu
Almanya'da 9 yaşındaki çocuğa okul bahçesinde Türkçe konuştuğu için ceza verildi
Uşak'ta 15 Temmuz şehitleri anısına 3 bin 600 fidan dikildi
Bahçeli: 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' ya da 'tiyatro' demek ihanet ortakçılığıdır
Peru ve Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Müzesi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsis edildi
ABD'de ölü sayısı 140 bine dayandı
Başkan Erdoğan: Milletimiz 15 Temmuz'da tarihe altın harflerle geçecek bir zafer kazandı
Yemen ordusu ülkenin güneyindeki Dali'de bazı stratejik noktaları geri aldı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 15 Temmuz'u unutmayacağız unutturmayacağız
Beyaz Baretliler İdlib'de Kovid-19 tedbirlerini artırdı
Filistinli genç kadın Kovid-19 maskelerini geleneksel motiflerle renklendiriyor
Kıyı Emniyeti gemilerinden 15 Temmuz için Boğaz'da saygı geçişi
Ermenistan ordusu sivilleri hedef alıyor
"15 Temmuz'u unutmayacağız unutturmayacağız"
FETÖ'nün alçaklığı ABD'li Washington Post gazetesindeki ilanla anlatıldı
Kiev Büyükelçisi Güldere FETÖ'nün içyüzünü anlatan makale kaleme aldı
İngiltere Savunma Bakanı'ndan flaş açıklama: Türkiye oyun değiştirici
Bakan Kurum açıkladı: Sel felaketinde an itibarıyla ulaşılamayan kimse kalmadı
15 Temmuz şehitlerimizin adı zırhlı araçlarımızda yaşatılıyor
15 Temmuz 2020 Çarşamba 17:57:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2020 Çarşamba 17:57:00

Van Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan 1 kişinin daha cesedi bulundu

Kaynak: AA

ABONE OL

Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden birinin daha cesedine ulaşıldı. Ulaşılan ceset sayısı 37 oldu.

Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden birinin daha cesedine ulaşıldı.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılması için Jandarma İç Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sahil Güvenlik ekipleri, ROW cihazlarıyla Çarpanak Adası açıklarında çalışma yürüttü.

Gün içinde bölgede yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 4 kişinin cesedini bulan ekipler, devam eden çalışmalarda teknedeki 1 kişinin daha cesedine ulaştı.

Bugün çıkarılan 4 cesetle birlikte ulaşılan ceset sayısı 37'ye yükseldi. Cesetler, Van Büyükşehir Belediyesi cenaze araçlarıyla Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Çalışmalara yarın devam edilmek ara verildi.

Olay

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuş ve 5 kişi tutuklanmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER