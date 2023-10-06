VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'un kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenine mesaj gönderdi
Yerinde Dönüşüm Kampanyası'nda hibe ve kredi desteği
"Yeni anayasaya ihtiyacımız var" Adalet Bakanı Tunç: Anayasa toplumsal bir sözleşmedir
Bakan Şimşek'ten Londra'da yatırımcılarla yoğun görüşme trafiği
"Kafes Operasyonu"nda 307 şüpheli yakalandı
ABD'nin yaptırım listesindeki Ahmedinejad "güvenlik sorumluluğunu üstlenerek" ülke dışına çıktı
06 Ekim 2023 Cuma 07:19:00 - Güncelleme:06 Ekim 2023 Cuma 07:19:00

Uzaya gidecek ilk yolcumuz duygularını anlattı

ABONE OL

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olması beklenen Alper Gezeravcı, Bakü'de "74. Uluslararası Uzay Kongresi"nde duygularını anlattı.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olması beklenen Alper Gezeravcı, Bakü'de "74. Uluslararası Uzay Kongresi"nde duygularını anlattı. Gezeravcı "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 100 yılı geride kalırken böyle bir görevi icra ediyor olmak, ülkemizin gelecek nesillerine hayallerinin sınırını uzayın derinliklerine taşıyabilme imkanı verecek böyle bir görevde rol model olabilmek son derece mutluluk verici" dedi.

Etiketler : Uzaya gidecek Alper Gezeravcı Bakü
Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor

Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor
Kahkaha dolu sahne

Kahkaha dolu sahne
Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz

Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz
Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok

Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok
Nikah tazelediler

Nikah tazelediler
Türkçe ve Yunanca bir arada

Türkçe ve Yunanca bir arada
Sonunda gösterime giriyor

Sonunda gösterime giriyor
Kime yazdığını hatırlamıyor

Kime yazdığını hatırlamıyor
Galata güzeli Bengü

Galata güzeli Bengü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX