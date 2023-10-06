Uzaya gidecek ilk yolcumuz duygularını anlattı

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olması beklenen Alper Gezeravcı, Bakü'de "74. Uluslararası Uzay Kongresi"nde duygularını anlattı. Gezeravcı "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 100 yılı geride kalırken böyle bir görevi icra ediyor olmak, ülkemizin gelecek nesillerine hayallerinin sınırını uzayın derinliklerine taşıyabilme imkanı verecek böyle bir görevde rol model olabilmek son derece mutluluk verici" dedi.

