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24 Şubat 2024 Cumartesi 16:21:00 - Güncelleme:24 Şubat 2024 Cumartesi 16:21:00

Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı KAAN'a dış basında büyük ilgi var

Kaynak: TRT Haber

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Özellikle Asya ülkelerinde KAAN'a ilişkin haberler dikkatleri çekiyor. Sosyal medya kullanıcıları Türkiye'nin 5'inci nesil savaş uçağına övgüler yağdırıyor.

Japon ANN haber kanalının KAAN'la ilgili haber büyük ilgi gördü.

Japon sosyal medya kullanıcılarının yorumları da dikkati çekti.

Yorumlarda, "Türkiye bağımsızlık bilinciyle İngiltere gibi ülkelerden daha güçlü hale geldi.", "Türkiye'yi küçümsemeyin, onlar yeniden yükselme yolundalar.", "Türkiye'nin teknolojik kapasitesi muhteşem." gibi ifadeler yer aldı.

Çin televizyonları da, Kaan'ın ilk uçuşuna ekranlarında yer verdi.

Şanhay Televizyonu, haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye beşinci nesil savaş uçağı üretiminde kritik bir eşiği daha aştı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilip üretilen, iki turbo fan motorla donatılmış, hava ve kara muharebe kabiliyetine sahip Kaan savaş uçağı, Türkiye'nin mevcut F-16 savaş uçaklarının yerini alabilecek." sözlerine yer verdi.

Milli Muharip Uçak KAAN'ın F-16 uçağının yerini alması ve yurt dışına ihraç edilmesi planlanıyor.

Etiketler : Asya Ülkeleri KAAN 5. Nesil Uçak Sosyal Medya Türkiye Övgü
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