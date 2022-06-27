VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunan casusun ifadesi ortaya çıktı! İhanetleri tek tek anlattı
TOGG'a nükleer doping! Türkiye'yi ilk sıralara yükseltecek adım
Ahmed Touba transferi tamam! Cezayir tankı imzalıyor: Galatasaray'ın kapısından dönmüştü
Türkiye'ye yönelik yanlıştan dönüyorlar!
"Gelecekte yataksız hastaneler olacak. Herkes evinde olacak"
Yoğunluktan tarih belirleyemedik
Ersoy'un orkestrasında sürpriz isim
Erken ergenlik boy kısalığı nedeni
Çocuklar tatilde yaşıtları ile vakit geçirmeli
Güneş lekelerine karşı tedbirinizi alın
Dikkat Eksikliği değil Bipolar bozukluk
Burclar Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 27 Haziran
Meteoroloji'den kırmızı kodlu uyarı
4 milyon haneye 15 milyarlık destek!
Kabine toplanıyor!
BDDK'den kredi kullandırımına ilişkin açıklama
NATO Zirvesi öncesi 4'lü zirve!
Başkan Erdoğan'dan Marmaris'teki ekiplere: Buraları yeniden ihya edeceğiz
Milli Eğitim Bakanı Özer 'İlk defa açıklıyorum' diyerek duyurdu! 81 ilde ekmek fabrikası
Kabine Toplantısı'nda gündem ekonomi: Asgari ücret, bayram tatili, memur ve emekli maaşları
Diyarbakır annelerinden Panay: 10 yıldır oğlumdan haber alamadım
Libya'da geçiş sürecinin yol haritası süresinin dolması gerilimi derinleştiriyor
Bulgaristan'ın talepleri, Kuzey Makedonya'nın Avrupa entegrasyon sürecini engelliyor
Eskişehir'deki THK Havacılık Festivali sona erdi
27 Haziran 2022 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:27 Haziran 2022 Pazartesi 10:31:00

Türkiye'nin Latin Amerika çıkarması sonuç verdi! Paraguay ‘soykırım' kararını geri çekecek

Kaynak: Yeni Şafak

ABONE OL

Türkiye'nin Latin Amerika çıkarması sonuç verdi. Paraguay Senato Başkanı, 1915 olaylarını sözde 'soykırım' kararını yeniden senatoya taşıma sözü verdi.

Paraguay, 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıma kararını geri çekebilir. Paraguay Senato Başkanı, 1915 olaylarını sözde 'soykırım' kararını yeniden senatoya taşıma sözü verdi.

TBMM Paraguay Dostluk Grubu Başkanı Yücel Menekşe, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benítez'le görüşmesini anlattı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Menekşe şunları söyledi:

"Paraguay Parlamentosu 2015 yılında Ermeni soykırım yasa tasarını kabul etti. İki yıl önce Paraguay'dan 12 kişilik bir heyet geldiğinde Meclis'te bunlarla toplantı yaptım. Türkiye ile ilgili ticari, ekonomik iş birliği için yapmış olduğumuz görüşmelerin akabinde Ermeni soykırım yasa tasarısını kendilerinin kabul ettiğini söyledim. 'Madem biz dostluk bağlarını güçlendirmek istiyoruz, bu dostluk bağlarının güçlü kılınabilmesi için, dostluk bağlarının sürekliliğinin sağlanması için sizden istirhamım, senatonuzda bu konuyu tekrar gündeme getirip, kararınızı geri çekmeniz iyi olacak' dedim."

DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK

"Senato Başkanı 'Söz veriyorum senatoda tekrar gündeme taşıyacağım' dedi. 'Bizi çok mutlu edersiniz' dedim. Biz Paraguay'la bu geri çekmeyi sağlayabilirsek dünyaya örnek olacak. 'Ermeni diasporası çok güçlü, çok lobileri var, çok çalışıyor ama en azından iş birliğine, dostluğumuza zarar vermek istemiyorsak bunu kesinlikle tekrar değerlendirip, geri çekmenizi istirham ediyorum' dedim."

Etiketler : Paraguay . Paraguay Senato Başkanı Yücel Menekşe
1. yıl kutlaması

1. yıl kutlaması
Tuba için geri sayım

Tuba için geri sayım
500 bin liralık çocuk odası

500 bin liralık çocuk odası
6 yıl sonra sahnede

6 yıl sonra sahnede
Madrid'ten ‘Annesinin Kuzusu'na transfer

Madrid'ten ‘Annesinin Kuzusu'na transfer
Kazancıyla Nişantaşı'na yatırım yapıyor

Kazancıyla Nişantaşı'na yatırım yapıyor
Müzik buluşması

Müzik buluşması
Sahne Begüm'ün

Sahne Begüm'ün
Tarihi köşkte klip

Tarihi köşkte klip

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX