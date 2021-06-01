Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklanan verilere göre bugün son 24 saatte 223 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 112 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybettiği belirtildi



Ağır hasta sayısı 1241 oldu, 9 bin 457 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 124 bin 81'e yükseldi.